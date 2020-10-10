Буэнос-Айрес, , 00:38 — REGNUM Коммерческое производство генетически модифицированной пшеницы, которая обладает повышенной устойчивостью к засухе, разрешило правительство Аргентины. Соответствующий указ был опубликован 9 октября.

«Разрешить коммерциализацию семян пшеницы и родовой линии, полученной путём скрещивания этого материала с любой другой генетически немодифицированной пшеницей, по запросу Института агробитотехнологии Росарио», — говорится в тексте документа.

Таким образом, Аргентина является первой страной в мире, которая санкционировала производство генетически модифицированной пшеницы в промышленном объёме для коммерческой реализации.

Правительством уточняется, что начать продажи ГМО пшеницы можно будет только после одобрения её импорта Бразилией, которая является для Аргентины основным покупателем зерна — за сезон 2018−2019 гг. объём этих поставок составил 11,3 млн тонн. Вторым по значению покупателем для Аргентины является Индонезия.

Как сообщало ИА REGNUM, лаборатории по определению генетически модифицированных организмов в пищевых продуктах планируют построить в Узбекистане.

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