Екатеринбург, , 00:03 — REGNUM Администрация Екатеринбурга не собирается выходить из диалога со строительными компаниями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее в «Гильдии строителей Урала» заявили, что не собираются продолжать взаимодействие с городскими чиновниками. В мэрии подчеркнули, что не планируют выходить из диалога.

Исполнительная власть будет «взаимодействовать и продолжать переговоры со всеми представителями строительной отрасли». Мэрия планирует руководствоваться интересами жителей города, добавили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Гильдии» пожаловались, что в последнее время в городе сильно ухудшилась ситуация в сфере капитального строительства.

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