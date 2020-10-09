Неаполь, Италия, , 23:45 — REGNUM В зоне риска из-за спровоцированного коронавирусом кризиса находятся около 40 тысяч предприятий Италии, с такой оценкой выступили в пятницу, 9 октября, в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

В региональном разрезе проблема острее стоит в южных регионах страны, в отраслевом разрезе самые большие проблемы ожидаются у той части сферы туризма, что работает «на приём».

По данным на 9 октября, в Италии умерли 36 111 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 28 (днем ранее — на 22). Выздоровели 237 549 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1186 (днем ранее — на 1060). Число подтвержденных носителей выросло на 5372 (днем ранее — на 4458) — это самый высокий показатель с начала апреля 2020 года. Антирекордные показатели фиксируются третий день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 343 770. В настоящее время заражены 70 110 человек — на 4158 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось почти в шесть раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.