Москва, , 21:29 — REGNUM В Москве завышена стоимость жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, рост цен на жильё в столице во многом является противоестественным. Особенно это бросается в глаза на фоне падения реально располагаемых доходов населения.

«Текущее повышение цен на недвижимость в Москве вызывает у меня вопросы. При произошедшем снижении реальной и рублевой зарплаты, там сейчас такого уж потребительского бума быть не должно. Московский рынок настолько перегрет и переценён. Я думаю, что даже если начнется новый экономический подъем, я бы большого роста не стал ожидать. Вот в регионах, особенно в крупных городах, жильё в перспективе начнет дорожать», — сказал Колташов.