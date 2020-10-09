Москва, , 21:28 — REGNUM Рост цен на жилье в России не будет происходить постоянно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, на рынке недвижимости будут происходить как спады, так и подъёмы.

«То есть говорить о том, что рынок будет идти только вверх, нельзя. На рынке будут сложные движения. И сам по себе он может и не пойти верх. Может наблюдаться и снижение цен. Здесь все будет зависеть от того, какой характер и какую интенсивность примет государственная политика перезапуска экономики», — сказал Колташов.

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