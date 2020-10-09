Тибетский автономный район, Китай, , 20:59 — REGNUM В ходе завершившейся в Китае «золотой недели», связанной с празднованием годовщины образования КНР и традиционного Праздника середины осени, почти 1,9 млн китайских путешественников посетили Тибетский автономный район (ТАР) в туристических целях. Об этом 9 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что объем средств, полученных от туризма региональным бюджетом составил 979 млн юаней (около 146 млн долларов).

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Особо отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнут двукратный прирост туристических посещений, а также существенное увеличение региональных туристических доходов.

СМИ делают акцент, что наиболее популярными у туристов достопримечательностями стали сельский туризм, проживание в местных семьях, а также однодневные туры с посещением дворца Потала и храма Джоканг в административном центре ТАР, городе Лхаса, а также ряд других объектов.

Отмечается, что туристическая отрасль в последние годы все активнее превращается в важный источник пополнения регионального бюджета ТАР, еще недавно считавшегося одним из самых «проблемных» регионов КНР.