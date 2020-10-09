Москва, , 20:59 — REGNUM На повышение стоимости жилья могло повлиять падение стоимости российской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября сообщил экономист Василий Колташов.

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«Нужно учитывать, что в регионах цены были невысокие, и там рынку есть куда расти. Еще один фактор — стресс по поводу ослабления рубля. Люди пытаются бросить свои сбережения на покупку необходимого или используют их как первоначальный взнос. Но рынок на таких факторах далеко уехать не может», — сказал Колташов.

Поэтому в России нужны принципиальные изменения в экономике, которые бы создали новые категории покупателей жилья. Однако пока таких изменений нет.

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