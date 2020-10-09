Киев, , 20:07 — REGNUM Потребление электроэнергии на Украине в сентябре 2020 года практически сравнялось с сентябрем 2019 года, сообщила 9 октября компания «Укрэнерго».

Показатели потребления составили соответственно 9,097 млрд кВт∙ч против 9,094 млрд кВт∙ч, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, основными драйверами роста являются строительная отрасль вместе с производством стройматериалов (+ 7,7% и + 5,6% соответственно), а также химическая отрасль и сельхозпроизводство (+9,8% и + 8,3% соответственно).

Население увеличило потребление на 3,4%, а вот объем потребления крупнейшей группы промышленных потребителей — металлургической отрасли — сократился по сравнению с сентябрем прошлого года на 4%, или на 92,5 млн кВт∙ч. Также снизили потребление машиностроения и транспорт, что вызвано карантинными ограничениями, а также — пищевая и перерабатывающая промышленности (фактор сезонности).

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины заявили, что рост потребления электроэнергии свидетельствует о выходе страны из кризиса.