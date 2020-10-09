Ульяновск, , 19:50 — REGNUM В Ульяновской области не планируется вводить секторальные ограничения для отраслей экономики из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на встрече с предпринимателями, сообщает telegram-канал «Пул №73».

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При этом власти намерены жестко контролировать соблюдение противоэпидемических мер в организациях. В отношении злостных нарушителей требований Роспотребнадзора будут применять соответствующие санкции.

Напомним, ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил обеспокоенность новыми ограничениями, которые ввели в восьми российских регионах из-за темпов роста распространения коронавируса. Бизнес-омбудсмен в ходе очередного совещания с региональными уполномоченными призвал регионы не «закрывать экономику» из-за ситуации с CODIV-19, подчеркнув, что это «губительно с точки зрения социальных и экономических последствий».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области растёт темп прироста случаев заражения коронавирусом, по данному показателю региона занимает четвёртое место среди регионов Поволжья. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе, по данным регионального минздрава и управления Роспотребнадзора, «сложная, но стабильная». С 3 октября темп прироста заболеваемости увеличился с 0,81% до 0,9% — по данному показателю Ульяновская область среди регионов Поволжья уступает только Удмуртии, Прикамью и Самарской области.

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