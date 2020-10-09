Москва, , 19:41 — REGNUM Маркировка молочной продукции влечёт дополнительные издержки, которые при этом затрудняют весь производственный процесс. Об этом 9 октября заявил член федерального политического совета «Партии Роста», генеральный директор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.

По его словам, о негативном воздействии на молочную промышленность говорят все эксперименты по маркировке продукции. По оценке руководителя Кореновского комбината, затраты на переоборудование только одной площадки могут достигать 300 млн рублей, что сопоставимо с расходами на запуск нового производства. При этом сделать точный прогноз очень сложно, считает Московцев. Глава предприятия напомнил, как после подорожания в 2018 году упал спрос, и на его восстановление потребовалось более десяти месяцев.

«Нам придется снизить скорость производственных линий, а это чревато серьезными финансовыми потерями. Например, выпуск мороженого должен будет сократиться с 36 тыс. упаковок до 8 тыс. в час. Зачем тогда мы вкладывали средства в высокопроизводительное оборудование?» — отметил Московцев.

О негативном эффекте от маркировки товаров молочной промышленности также высказывалась председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По её мнению, необходимо уходить от дополнительной нагрузки на бизнес. В частности, нужно рассмотреть вопрос избыточной маркировки товаров.

«Зачем бутылку молока или кефира маркировать? Это большая нагрузка на бизнес», — отметила Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года «Партия Роста» обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить маркировку молочной продукции. По мнению авторов письма, внедрение системы может стать угрозой для существования отечественных молокоперерабатывающих предприятий. Также региональные отделения «Партии Роста» направили обращения к главам субъектов РФ с призывом поддержать отмену обязательной маркировки молочной продукции. Обращения были направлены губернаторам Астраханской, Московской, Ростовской, Самарской областей, главам республик Башкортостан, Кабардино-Балкария и Краснодарского края.

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