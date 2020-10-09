Ижевск, , 18:55 — REGNUM Власти Удмуртии планирует привлечь коммерческие кредиты ещё на общую сумму 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства республики опубликовано на официальном портале региона.

В частности, планируется привлечь пять кредитных линий каждая с лимитом на 1 млрд рублей. Средства будут взяты на один год. Начальная процентная ставка указана в размере 5,25% годовых.

Кредитные средства направят на погашение долговых обязательств Удмуртии.

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Как сообщало ИА REGNUM, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в Удмуртию по итогам 8 месяцев 2020 года составил 19,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 77,7%. Только на сбалансированность бюджета республика получила 3,8 млрд рублей. Однако, как говорил ранее глава республики Александр Бречалов, поступившие из федерального бюджета на данный момент дополнительные дотации не перекрывают объем выпадающих доходов. Прогнозируется, что недополучение составит как минимум 12 млрд рублей.

Госсовет Удмуртии на сессии 22 сентября одобрил изменения в бюджет республики на 2020 год. Согласно внесенным изменениям дефицит бюджета увеличился до 12,18 млрд рублей или до 11,99% от расходной части.

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