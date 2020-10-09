Киев, , 18:46 — REGNUM Украина хорошо готова к началу наступающего отопительного сезона, до которого остаются «считанные дни», заявил на заседании правительства 9 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что в этом году власти хорошо подготовились, накопленные запасы угля и газа — рекордные.

«Запасы угля — 2,9 млн тонн, что вдвое больше чем в прошлом году. Запасы газа 27,7 млрд кубометров, что также рекордный уровень за последние годы. Готовность домов, сетей, котельных — более 95%, подготовка идет согласно графику по всей стране», — заявил Шмыгаль.

По его словам, все украинцы должны получить тепло в свои дома сразу после начала отопительного сезона.

Вместе с тем, глава правительства напомнил, что ответственность за то, когда конкретно будет включено отопление, несут местные администрации и органы местного самоуправления.

Традиционно на Украине отоплению включают 15 октября, но пока практически на всей территории страны держится очень теплая, практически летняя, погода.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в «Нафтогазе Украины» заявили, что сейчас 73 предприятия теплоэнергетики имеют критические долги перед поставщиками, причем из них 50 предприятий — местные органы самоуправления. В этих населенных пунктах под угрозой начало отопительного сезона, констатировали в энергетической госкомпании.