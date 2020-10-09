Москва, , 18:50 — REGNUM В обозримом будущем спрос на жилье в России упадёт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Новостройки © ИА REGNUM

«Никогда в современной истории России еще не было ставок в 6−8% на недвижимость. Вместе с тем, нужно понимать, что сейчас низкими ставками соблазнились те, кто ранее планировал брать ипотеку через год или два, то есть мы видим календарный сдвиг. Однако если сейчас ипотеку взяли все, кто хотел, то кто ее будет брать через полгода-год?» — сказал Манкевич.

По его словам, даже с учетом того, что программу льготного ипотечного кредитования продлят, число заемщиков в обозримой перспективе сократится. Это приведет к новым скидкам на недвижимость.

«Также нужно понимать, что программа льготной ипотеки перераспределила спрос со вторичного на первичный рынок недвижимости. Ситуация на вторичном рынке более репрезентативна: там люди чаще покупают на реальные деньги, и там мы видим падение количества сделок, увеличение срока экспозиции объектов и ценовую стагнацию», — отметил Манкевич.