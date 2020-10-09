Загреб, , 18:33 — REGNUM Клуб главных экономистов Хорватской ассоциации банков (HUB) ожидает падения валового внутреннего продукта на 9,2 процента в 2020 году.

Ожидания четырех основных экономистов HUB о падении этого показателя на 9,2 процента и восстановлении на 5,2% в 2021 году немного ниже прогнозов правительства.

Разница в оценках была вызвана резким падением инвестиций и несколько большим ожидаемым сокращением общего экспорта по сравнению с прогнозами правительства. В то же время самый большой оптимист среди экономистов прогнозирует падение ВВП на 8,5 процента, а пессимист — на 9,6 процента.

Все они ожидают продолжения периода исторически самых низких процентных ставок и стабильного обменного курса куны по отношению к евро, который не будет существенно отклоняться от среднего паритета, согласованного в рамках европейского механизма обменного курса (7,5345 кун за один евро).