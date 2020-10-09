Москва, , 18:51 — REGNUM Текущий рост цен на недвижимость носит «рукотворный характер». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Мы проводили макроэкономические исследования по влиянию внешних факторов на цену недвижимости в Москве, Пекине и Шанхае, и выявили, что цена недвижимости более всего коррелирует с двумя переменными: реальные доходы населения и динамика номинального ВВП. На текущий момент оба этих показателя в России находятся в отрицательной зоне», — сказал Манкевич.

Также исследования показали, что в интервале 20−30 лет недвижимость дорожает примерно на размер инфляции. При этом с 2010 по начало 2020-го в Москве недвижимость подорожала на 50%, а инфляция выросла на 95%, заявил экономист.

«Это означает, что в реальном выражении квартиры подешевели на треть — это результат коррекции после пузыря 2000-х. То есть правило с темпом инфляции в долгосрочной перспективе работает», — заявил Манкевич.

По его словам, на текущий момент рост спроса на недвижимость происходит вследствие монетарной политики Центробанка РФ. С одной стороны, держатели депозитов видят низкие ставки и общую нестабильность в экономике и предпочитают закатать свои накопления в бетон, потому что считают это более надежным инструментом, чем рублевые депозиты. С другой стороны, низкие ставки приводят к росту спроса на ипотеку, указал глава РАСПП.

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