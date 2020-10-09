Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «преждевременными» разговоры о введении в городе туристического сбора, сообщили 9 октября в Смольном.

Туристы в Летнем саду до эпохи пандемии Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов напомнил, что федеральный закон о турсборе все еще не принят, поэтому город не имеет права собирать дополнительные деньги с туристов.

Ранее предполагалось, что совокупный доход от введения туристического сбора и электронных виз для Северной столицы составит 35 млрд рублей в год, деньги с турсбора должны были пойти на реставрацию исторических зданий в центре.

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«Из-за ограничительных мер, введенных весной, пострадали многие отрасли», — признал Александр Беглов. Он согласился с идеей сохранить налоговые льготы для бизнеса и в 2021 году: по словам Беглова, этот вопрос рассмотрят «с учетом возможностей городского бюджета».

Представители малого бизнеса также попросили губернатора продлить на следующий год мораторий на введение торгового сбора на территории Петербурга.

Губернатор поручил комитету по промышленной политике, инновациям и торговле проработать этот вопрос.

«Налоговая нагрузка не должна измениться в 2021 году для организаций и индивидуальных предпринимателей», — подчеркнул Беглов.

Он поручил профильным ведомствам продолжить оптимизацию расходов естественных монополий для снижения роста тарифов, уменьшения арендной платы за объекты нежилого фонда и земельные участки.

Напомним, торговый сбор анонсировали осенью 2019 года — до коронавирусной пандемии — как средство достижения поставленной Александром Бегловым на выборах цели для Петербурга зарабатывать 1 трлн рублей в год. В этом должны были помочь два квази-налоговых платежа: торговый и туристический. Торговый сбор планировалось взимать в первую очередь с малого бизнеса, его размер должен был формироваться, исходя из вида деятельности и месторасположения предприятия.

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Сегодня в Петербурге зарегистрировано почти 337 тысяч малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. В этой сфере занято более 1 млн человек — примерно 36% всего трудоспособного населения города.