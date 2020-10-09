Киев, , 18:01 — REGNUM В сентябре 2020 года инфляция на Украине в годовом измерении (по сравнению с сентябрем 2019 года) снизилась до 2,3%.

Соответствующие данные сегодня, 9 октября, обнародовал украинский госстат, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в сентябре 2020 года потребительские цены на Украине по сравнению с августом этого же года выросли на 0,5%.

Госстат сообщает. что базовая инфляция в сентябре 2020 года составила 1,1%, а в годовом измерении базовая инфляция снизилась с 3,2% до 3,1%.

Ведомство отмечает, что низкий уровень инфляции объясняется те, что продукты питания в сентябре подешевели — больше всего цены упали на фрукты (на 8,9%) и овощи (на 7%).

ИА REGNUM отмечает, что по мнению экспертов, индекс потребительских цен на Украине в следующем году может вырасти на 6,5%, хотя ранее прогнозировался рост на 5,3%. Отмечается, что инфляцию в следующем году подтолкнут к росту ослабление гривни, возобновление роста цен на энергоносители и повышение минимальной зарплаты.