Москва, , 18:01 — REGNUM В случае введения в России ограничений из-за коронавируса, аналогичных тем, что были весной, экономика страны может потерять до 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

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По его словам, последствия в масштабах макроэкономики будут примерно такие же, как и в период предыдущего действия ограничении. Однако население переживёт это сложнее, чем весной, поскольку граждане уже израсходовал свои накопления.

«Если повторятся ограничительные меры, то в экономке будет то же самое? Спад 5−7% в годовом выражении. Возможно, часть бизнеса, особенно малого, в сфере услуг обанкротится. Потому что ресурсов у них не хватит. Будет то же самое, что и в прошлый раз, только обороты торговли упадут сильнее и спрос переместится в самый экономичный сегмент», — сказал Хестанов.

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