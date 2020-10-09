Москва, , 17:54 — REGNUM Запреты, аналогичные тем, что были весной, в России, в том числе Москве, вряд ли будут введены вновь. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экономист Сергей Хестанов.

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По его словам, ограничения и запреты, вероятно, будут введены, но в более мягкой форме. Связано это, в первую очередь, с накопленным опытом.

«Мне кажется, что именно 100% те же самые меры введут очень маловероятно. Главный урок, который вынесли из этих мер, — что в принципе можно чуть мягче это делать, не блокировать полностью передвижение и так далее. Мне кажется, маловероятным полное повторение весенних мер, если чего-то экстраординарного не будет. Если будет стабилизуй заболеваемости не очень далеко от тех цифр что сейчас, то меры будут помягче, чем весной», — сказал Хестанов.

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