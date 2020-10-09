Москва, , 17:44 — REGNUM В ближайшее время стоимость недвижимости в Москве, вероятнее всего, перестанет расти высокими темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его мнению, Центробанк РФ в ближайшее время ужесточит банковское регулирование и тем самым притормозит выдачу ипотечных кредитов. Это приведёт к стабилизации стоимости жилья в столице.

«Мне кажется, в ближайшее время произойдет стабилизация рыка. И дальнейший вектор движения будет определяться динамикой доходов, ожиданиями потребителей и так далее», — отметил Хестанов.

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