Москва, , 17:32 — REGNUM Рост стоимости жилья в России ограничен платежеспособностью населения, чьи реально располагаемые доходы сокращаются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября рассказал экономист Сергей Хестанов.

«Большого, значимого и долгого роста стоимости жилья, скорее всего, не будет, поскольку платежеспособный спрос не так велик. Какой-то рост стоимости будет, но вряд ли это будут большие цифры, потому что спрос исчерпывается», — заявил Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ увеличил официальные показатели стоимости квадратного метра жилья на четвёртый квартал 2020 года почти в половине субъектов РФ.

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