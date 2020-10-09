Москва, , 17:18 — REGNUM Рост стоимости жилья в ряде регионов России, в том числе Москве, связан с запуском льготной ставки по ипотеке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его словам, в условиях стабильного предложения на рынке недвижимости, увеличение доступности займов неизбежно должно было привести к росту цен на жилье.

«Главный фактор — льготная ипотека. Большая часть недвижимости приобретается с использованием ипотечных кредитов. Увеличение доступности ипотеки автоматически увеличивает потребительскую активность. Предложение на рынке достаточно стабильно, соответственно, увеличение спроса при более-менее постоянном предложении ведет к росту цен», — сказал Хестанов.

Ранее Минстрой РФ увеличил официальные показатели стоимости квадратного метра жилья на четвёртый квартал 2020 года почти в половине регионов России, в том числе Москве.

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