Калуга, , 17:26 — REGNUM Калужская область стала одним из первых регионов в стране, где начали внедрять бережливое производство. В 2019 году рост производительности труда в несырьевых отраслях экономики области превысил 10% — пятое место в Центральном федеральном округе. Об этом 9 октября заявил губернатор области Владислав Шапша в ходе рабочей встречи с генеральным директором Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций» Николаем Соломоном, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На предприятии внедрена металлика бережливого производства/ Arrko.ru

Калужская область вошла в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» в числе 16 пилотных регионов РФ в 2018 году. Пилотными площадками тогда стали АО «Калужский турбинный завод» и АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов». В настоящее время в проекте уже участвует 41 промышленное предприятие области, к концу 2020 года их будет 54, а в 2024 году — 104. Все показывают хорошие результаты. На базе Агентства развития бизнеса создан региональный центр компетенций.

В области также работает Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере, который оказывает методическую помощь и выдает льготные займы предприятиям, развивающим производство и повышающим производительность труда. В 2019 году финансирование из областного бюджета составило 10 млн рублей, в 2020 году запланировано 50 млн рублей. Внедряются методики бережливого производства. На эти цели в 2019 году было выделено более 60 млн рублей из федерального бюджета, в 2020 году — 29,68 млн рублей.

В Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского создана «Фабрика процессов» — учебная площадка, обеспечивающая практическое изучение методик бережливого производства для представителей производственной сферы региона. Николай Соломон в ходе поездки в Калужскую область принял участие в её торжественном открытии и посетил АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов». Здесь увеличили выработку продукции, сократили время производственного процесса и, как следствие — выросла прибыль. Дополнительные налоги, которые идут в регион, улучшат условия для социального сектора.

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