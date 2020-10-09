Москва, , 16:59 — REGNUM Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) за январь-сентябрь 2020 года снизился на 15,2%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

При этом в сентябре, по оценке регулятора, реальный курс рубля снизился на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе на 2,9% — по отношению к доллару, на 2% — по отношению к евро.

Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,5%, к евро — на 2,2%.

Напомним, реальный эффективный курс рубля рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнёров исходя из доли этих стран во внешнеторговом обороте России.