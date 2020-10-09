Москва, , 16:47 — REGNUM Профицит внешней торговли России за январь — сентябрь 2020 года составил $64,8 млрд, сократившись в 1,9 раза в годовом выражении. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России.

За аналогичный период 2019 года профицит внешней торговли России составлял $124,3 млрд.

В комментарии регулятора указывается, что экспорт товаров из России с начала текущего года снизился на $72,4 млрд и составил $234,9 млрд, что произошло «в результате ухудшения международной конъюнктуры и уменьшения поставок товаров в натуральном выражении».

При этом отмечается, что отрицательная динамика товарного экспорта «была в значительной степени скомпенсирована сокращением импорта товаров, инвестиционных доходов, выплаченных в пользу нерезидентов и дефицита баланса услуг вследствие минимального количества зарубежных выездов россиян в условиях пандемии».

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