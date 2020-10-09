Москва, , 16:26 — REGNUM Если в РФ будут снова введены те жесткие ограничения, которые имели место весной 2020 года, это очень пагубно скажется на деловой активности в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявила руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова. Так она прокомментировала опасения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова по поводу того, что ограничения могут плохо сказаться на самочувствии российской экономики.

«Я соглашусь с тем, что жесткие ограничения, если они возобновятся, очень пагубно скажутся и на деловой активности, и на региональных и местных бюджетах, — пояснила Солянникова. — У них и так выросли расходы, связанные с борьбой с пандемией. Теперь у них снова упадут налоговые поступления в бюджет в связи с отсрочками, рассрочками, льготами и опять возникнет необходимость помогать отдельным предпринимателям по программам помощи. Все равно растет безработица. А средств в бюджете становится все меньше и меньше. И поэтому я считаю, что жесткий карантин будет очень плох для экономики РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сказал, что проблема коронавируса носит не медицинский, а информационный характер.

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