Москва, 9 октября 2020, 16:24 — REGNUM Снижение в РФ деловой активности и непрекращающееся падение доходов населения выглядят как устойчивая тенденция ближайшего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявила руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова. Так она прокомментировала новость о том, что в сентябре 2020 года в РФ доля компаний, сокращающих персонал, выросла до 14%.
Как пояснила экономист, это выглядит как устойчивая тенденция на ближайший год.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Людмила Иванова-Швец заявила, что даже если в России продолжат действовать незначительные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, то компании продолжат проводить сокращения штатов.