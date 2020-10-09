Москва, , 16:24 — REGNUM Снижение в РФ деловой активности и непрекращающееся падение доходов населения выглядят как устойчивая тенденция ближайшего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявила руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова. Так она прокомментировала новость о том, что в сентябре 2020 года в РФ доля компаний, сокращающих персонал, выросла до 14%.

«Это много для российской экономики. Сокращают, как правило, в тех отраслях, которые в наибольшей степени связаны с потребительским спросом. В итоге мы получим сокращение доходов для бюджетной системы, для граждан. Это очень плохо. Это отрасли, которые потом будет очень сложно восстановить на качественном уровне, — сказала Солянникова. — Эксперты в области вирусологии отмечают, что фактически до марта в РФ будет продолжаться пандемия. В мире такая же картина. Все это будет сопровождаться снижением деловой активности и падением доходов граждан».

Как пояснила экономист, это выглядит как устойчивая тенденция на ближайший год.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Людмила Иванова-Швец заявила, что даже если в России продолжат действовать незначительные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, то компании продолжат проводить сокращения штатов.