Псков, , 16:17 — REGNUM В Псковской области в 2020 году намолочено более 165 тысяч тонн зерна. Это лучший урожай зерновых культур за десять лет, сообщили 9 октября в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Отметим, что уборка зерновых и зернобобовых культур на Псковщине еще продолжается, аграриям осталось убрать около 2 тыс. гектаров посевной площади.

«В регионе завершается сбор и других сельскохозяйственных культур. Так, на сегодняшний день убрано и намолочено 25 тыс. тонн рапса, что составляет практически 100% от запланированного объема. Картофеля собрано около 35 тыс. тонн, овощей открытого грунта — свыше 4,5 тыс. тонн», — утончили в ведомстве.

Помимо этого, перевыполнен план по заготовке кормов для скота. Запас на одну голову скота составляет 24 ц кормоединиц. Сена заготовлено около 50 тыс. тонн (116% к плану), сенажа почти 155 тыс тонн (111% к плану), силосной массы порядка 220 тыс. тонн (89% к плану).