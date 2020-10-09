Ставрополь, , 16:36 — REGNUM Троллейбусный и трамвайный парки планируют обновить на Ставрополье в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Встреча состоялась накануне, 8 октября, в Москве. В частности, были обсуждены вопросы модернизации электрического общественного транспорта. Напомним, ранее было принято решение о передаче в краевую собственность троллейбусного предприятия Ставрополя и трамвайного предприятия Пятигорска.

«В 2021 году планируется осуществить ряд мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры этих организаций. Также в планах — обновление транспортного подвижного состава троллейбусов и трамваев», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Минпромторг России готов оказать необходимую помощь Ставрополью в приобретении электротранспорта в рамках механизмов государственной поддержки.

Ранее местные СМИ писали, что трамвайный и троллейбусный парки на Ставрополье регулярно сталкиваются с нехваткой средств на долгосрочное развитие. Более того, предприятия ежегодно копят долги по зарплатам и за электричество, которые покрываются из городских бюджетов. Чтобы исправить ситуацию, МУПы было решено перевести в собственность края.

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