Москва, , 15:59 — REGNUM На торгах в Европе 9 октября курс доллара США снижается ко всем основным валютам. Тем не менее, нефть марки Brent торгуется в минусе на 0,92%. Покупатели отступили к уровню $42,96 после вчерашнего роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Участники рынка ожидают открытия американской сессии и новых заявлений от президента Дональда Трампа и демократов по стимулирующим мерам для авиакомпаний и работников малого бизнеса.

Нефтяной рынок поддерживается прекращениями добычи в Мексиканском заливе компаниями из США, а также забастовками в Норвегии.

Ураган «Дельта» остается третьей категории (из пяти) по шкале Саффира-Симпсона. Скорость сохраняется 193 км/час. На американской сессии ожидается рост котировок выше $43,50 до $44 за баррель», — считает эксперт.

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