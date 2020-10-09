Тбилиси, , 16:01 — REGNUM В Грузии ожидается рекордное количество урожая винограда сортов «Александроули» и «Муджурули», которые используются для производства вина «Хванчкара». Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Национальное агентство вина.

Данные сорта винограда растут в регионе Рача, в верховьях реки Риони. Если сбор урожая пройдет успешно, то объемы собранного винограда будут рекордными.

«В этом году в Раче беспрецедентное количество винограда «Александроули» и «Муджуретули» — говорится в сообщении.

Сообщается, что для организации сбора урожая в городе Амбролаури создан штаб для координации действий. Виноград планируется собрать до 10 октября.

«По словам председателя Национального агентства виноделия Левана Мехузла, несмотря на обильный урожай и проблемы в сфере виноделия на фоне пандемии COVID-19, сбор урожая в Раче пройдет успешно и ни один килограмм винограда не будет доставлен», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что по данным Роскачества, 24% вина, ввезенного в Россию было произведено в Грузии.

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