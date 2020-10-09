Рязань, 9 октября 2020, 16:09 — REGNUM Впервые за 20 лет посевная площадь в Рязанской области в 2020 году превысила один миллион гектаров. Достигнуты рекорды по урожаю зерна, масличных культур и тепличных овощей. Предварительные итоги сельскохозяйственного сезона озвучил 9 октября на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Рязанской области ожидают беспрецедентные показатели по урожаю масличных культур, в пять раз увеличено производство овощей закрытого грунта. По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, за последние три года почти на треть возросло производство на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, на 30% увеличен объём молока, на 20% — мяса.
В канун профессионального праздника лучшим труженикам вручили государственные награды.