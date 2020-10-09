Рязань, , 16:09 — REGNUM Впервые за 20 лет посевная площадь в Рязанской области в 2020 году превысила один миллион гектаров. Достигнуты рекорды по урожаю зерна, масличных культур и тепличных овощей. Предварительные итоги сельскохозяйственного сезона озвучил 9 октября на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Рязанской области ожидают беспрецедентные показатели по урожаю масличных культур, в пять раз увеличено производство овощей закрытого грунта. По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, за последние три года почти на треть возросло производство на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, на 30% увеличен объём молока, на 20% — мяса.

«В этом году, непростом во многих отношениях, аграрии доказали, что успех достигается слаженной, профессиональной, самоотверженной работой, грамотным руководством и применением инноваций, передовых знаний и методик, взаимовыручкой и поддержкой. Поставлен исторический рекорд рязанского земледелия по сбору зерна. Намолочено около 2,8 млн тонн при том, что уборка кукурузы на зерно продолжается», — отметил губернатор.

В канун профессионального праздника лучшим труженикам вручили государственные награды.