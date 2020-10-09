Москва, , 15:52 — REGNUM Рубль днем 9 октября торгуется смешанно. Внутренний фон нейтральный, так как инициативы Минфина РФ на неделе уже учли в ценах, а ничего нового не появилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Внешняя конъюнктура стабильна: коронавирус все так же шагает по планете и лишь наращивает скорость передвижения, но уже не пугает так, как пугал ранее.

Нефть ближе к вечеру отступает, но то нормальная коррекция после недельного подъема цены. Баррель нефти Brent торгуется по $43,030 и вполне может зависнуть около $43.

Доллар стоит 77,24 руб. и может стабилизироваться в границах 77−78 руб. Евро смотрится устойчиво около 91,13 руб., в ближайшее время евровалюта может колебаться в пределах 91−93 руб.

Если сейчас у рубля все хорошо, то, может быть, он продолжит свое укрепление? Какое-то время это вполне возможно, но возвращения в ранее устойчивый диапазон 73−75 руб. за доллар не стоит ждать.

Это вряд ли произойдет потому, что «россиянин» фундаментально слаб, чтобы восстановиться столь значительно», — считает эксперт.

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