Москва, , 15:44 — REGNUM Золото остается привлекательным защитным активом, так как люди видят признаки продолжающихся сложностей в мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявила главный редактор Investing.com Россия Анастасия Кошелева.

«Политическая напряженность в США только поддерживает цены на золото и другие драгоценные металлы. Кроме того, это также свидетельствует о продолжении экономических сложностей, а следовательно, увеличивает долгосрочную привлекательность золота, — сказала она. — Золото останется защитным активом, в который люди особенно готовы инвестировать в периоды кризиса. Если говорить о рекомендациях, то, конечно, золото стоит приобретать в долгосрочной перспективе, это менее волатильный актив, нежели валюта, которая подвержена сильным колебаниям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева объяснила, как появление вакцины от коронавируса повлияет на котировки золота.

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