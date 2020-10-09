Владивосток, , 15:44 — REGNUM Компания «Автомир Приморье» открыла во Владивостоке дилерский центр Mitsubishi Motors. Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Отмечается, что это уже второй официальный центр ГК «Автомир» в Приморском крае.

Дизайн нового автоцентра создан в соответствии с новым глобальным стилем компании Mitsubishi. Внутри здания дилерского центра преобладают черный и белый цвета в сочетании с красными акцентами отделки.

Суммарная площадь центра составляет 3500 кв. м. В автоцентре есть ремонтная зона (слесарный и кузовной цеха), а также шоу-рум, рассчитанный на размещение всей модельной линейки марки.

В зоне обслуживания авто организованы два места активной приемки, девять мест слесарного ремонта, а также специальный стенд для регулировки углов установки колес машин и пост компьютерной диагностики. Также здесь есть два поста для мойки.

«В порт Владивостока приходят паромы с нашими моделями ASX, Eclipse Cross, L200. Доля Mitsubishi в Приморском крае — 4,4%, а доля в эффективном сегменте SUV — 7%», — заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

Ранее компания «Ключавто» открыла в Ставрополе дилерский автоцентр по продаже машин японской компании Mazda. Автосалон японского бренда находится в автомобильной деревне «Ключавто». Он стал третьим автоцентром бренда Mazda в портфеле компании.

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