Москва, , 15:37 — REGNUM До конца года золото не просядет в цене, а вот потом падение цен вполне вероятно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала некоторые прогнозы, авторы которых ждут удешевления золота после того, как будет зарегистрирована западная вакцина от коронавируса.

«Рост котировок золота был обеспечен кризисом на рынке и боязнью инвесторов оставаться в более рискованных инструментах, — сказала Кошелева. — Появление вакцины просигнализирует о завершении коронакризиса, поэтому цены на защитные активы, по логике рынка, должны упасть. Однако реакция на рост цен была обратной: это связано с приходом большого количества инвесторов на рынок во время мартовского падения. Цены на золото росли еще и на этом. Также сыграл свою роль и беспрецедентный оптимизм аналитиков».

Как полагает Кошелева, пока до конца года золото не просядет в цене, а вот впоследствии падение цен вероятно.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России за январь-июль 2020 года произведено 176,30 тонны золота, что на 8,83 тонны, или на 4,77% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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