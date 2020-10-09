Москва, 9 октября 2020, 15:37 — REGNUM До конца года золото не просядет в цене, а вот потом падение цен вполне вероятно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала некоторые прогнозы, авторы которых ждут удешевления золота после того, как будет зарегистрирована западная вакцина от коронавируса.
Как полагает Кошелева, пока до конца года золото не просядет в цене, а вот впоследствии падение цен вероятно.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России за январь-июль 2020 года произведено 176,30 тонны золота, что на 8,83 тонны, или на 4,77% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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