Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM «Гильдия строителей Урала» заявила о прекращении сотрудничества с мэрией Екатеринбурга. Об этом сообщается в официальном заявлении структуры.

Застройщики намерены выйти из всех совещательных органов, которые созданы вместе с городскими чиновниками. В «Гильдии» считают, что в городе ухудшалась ситуация в сфере капитального строительства, в чём виновата горадминистрация.

«Мы вынуждены признать имитационный характер встречных усилий со стороны муниципалитета», — считают представители компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Ассоциации строителей Урала» заявляли, что, невзирая на пандемию COVID-19, все объекты будут сданы в срок в 2020 году.

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