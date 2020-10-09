Москва, , 15:31 — REGNUM В сентябре 2020 года в России самая большая динамика роста продаж новых авто была у марки Changan. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По итогам прошедшего месяца количество проданных в России моделей Changan увеличился на 230% (к результату продаж прошлого года), до 1021 единицы.

На втором месте по темпам роста продаж находится марка Cadillac. Её в сентябре приобрели 245 российских автолюбителей — на 178% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда было продано всего 88 единиц таких авто.

На третьем месте разместился бренд Geely. По итогам отчетного месяца у машин этой компании прирост составил +171%. В количественном выражении реализация увеличилась до 2178 единиц.

Далее по списку идут: Chery (1490 ед.; +148%) и Foton (25 ед; .+127%)

Напомним, по итогам сентября 2020 года в рейтинге самых продаваемых новых авто в РФ лидирует отечественная Lada Granta — 12 488 единиц (+11%).

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