Джакарта, , 15:26 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что налоговые поступления в 2020 году сократятся на 15%, сообщает Antara.

«Наши доходы упали очень значительно. Первоначально мы предполагали, что они упадут только на 10%. Возможно, теперь мы приблизимся к 15-процентному снижению доходов от налогообложения», — заявила Сри Мульяни Индравати.

Индонезия известна как страна, способная хорошо управлять и поддерживать уровень дефицита, потому что в последние 20 лет дефицит госбюджета всегда был ниже 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что демонстрация против закона о создании рабочих мест широко распространилась на территории Индонезии из-за дезинформации и фейковых новостей.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии назвал истинную причину массовых протестов в стране