Москва, , 15:16 — REGNUM Проблема коронавируса носит не медицинский, а информационный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, который согласился с авторами декларации Great Barrington, призвавшими «не закрывать экономику, сосредоточиться на усиленной заботе о людях из групп риска, прежде всего о пожилых».

«На сегодняшний день в России весь коронавирус — это полтора процента смертности. Если мы возьмем недоказанные смерти и случаи, когда человек умер, но коронавирус не был главной причиной его смерти, то это будет порядка 3%. Примерно столько же в РФ приходится на смертность от всех причин, связанных с алкоголем. Но из-за этого мы не собираемся закрывать торговлю алкоголем, — сказал Зубец. — Еще 12−15 тысяч каждый год гибнет на дорогах. Давайте закроем дороги? На сегодняшний день проблема коронавируса — это проблема не медицинская, а информационная».

Как полагает Зубец, в начале 2020 года коронавирус попал в фокус СМИ, и при поддержке политиков, которые «прогнулись под общественное мнение», эта история с коронавирусом превратилась во вторую чуму XIV века.

«Проблема раздута до невозможности, — уверен экономист. — Да, это серьезно, это проблема, но это точно не чума XIV века. Проблеме коронавируса надо вернуть ее реальный масштаб. Поэтому подход Титова абсолютно здравый. Экономику закрывать нельзя. Весной вводили ограничительные меры. И разве они остановили коронавирус? Они не остановили коронавирус. Он гулял по стране до июня месяца. И кончился он не потому, что меры сработали, а потому, что стало тепло. А как только снова стало холодно, он снова пошел вверх».

Поэтому, как полагает Зубец, останавливать экономику нельзя.

«Это глупо! Это значит поддаваться панике!» — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, почему экономика РФ легче перенесла ограничения, чем США и Европа.

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