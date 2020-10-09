Москва, 9 октября 2020, 15:11 — REGNUM Российская экономика сильно отличается от европейской и американской и поэтому не так страдает от ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал опасения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова по поводу того, что эти ограничения могут «добить» экономику РФ.
Как подчеркнул экономист, в России, где костяком экономики является особо крупный бизнес, ситуация намного лучше.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что вероятность повторного «закрытия» экономики России в том же формате, который наблюдался в ходе первого витка распространения пандемии, минимальна.
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