Киев, , 15:03 — REGNUM Правительство Украины подало в Верховную раду проект государственного бюджета на 2021 год «отвратительного качества», заявил депутат «Слуги народа» и глава комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью «Экономической правде».

Материал опубликован сегодня, 9 октября.

Гетманцев подчеркнул, что бюджету есть «масса» претензий, а главный вопрос состоит в том, что в Раде не видят источника покрытия планируемого дефицита.

«Основной источник покрытия — ОВГЗ (облигации внутреннего займа). Мы не видим таких денег на рынке и по таким ставкам… То есть, или мы платим безумные ставки и возвращаем нерезидентам все, причем берем короткие деньги… или мы эмиссию делаем с Нацбанком. Других вариантов нет», — заявил соратник Зеленского.

Депутат заявил, что он лично подаст правки к дефициту бюджета — поскольку минфин сознательно либо по ошибке уменьшил доходы бюджета на 79,31 млрд грн, а также утвердил необоснованные расходы в общей сумме 9,63 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Украины передало в Раду первый вариант госбюджета-2021. В проекте предусмотрен дефицит — 270 млрд грн или 6% от ВВП. Сейчас документ прорабатывают в профильном комитете парламента, известно, что к нему подано более 5 тыс. правок. Рассмотрение в сессионном зале проекта госбюджета в первом чтении предварительно назначено на 20 октября.