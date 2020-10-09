Красноярск, , 15:01 — REGNUM Члены Законодательного собрания Красноярского края 9 октября, на первом заседании нового парламентского сезона, утвердили изменения в региональный бюджет на 2020 год с дефицитом 26,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Заместитель председателя правительства — министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь в ходе выступления ознакомил депутатов с основными параметрами корректировки бюджета, которые в значительной степени вызваны решениями, направленными на противодействие распространению в крае новой коронавирусной инфекции, и учитывают дополнительные средства федерального бюджета, выделенные региону в этом году.

Отмечается, что доходы краевого бюджета в этом году возрастут на 10,9 млрд рублей и достигнут 263 млрд рублей. Расходы также увеличиваются, но на большую сумму — на 17,9 млрд рублей, и достигнут 289,6 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличивается примерно на семь миллиардов и достигнет 26,6 млрд рублей.

Бахарь в ходе выступления подчеркнул, что все социально-значимые обязательства региона будут исполнены несмотря на произошедшее перераспределение бюджетных средств.

После ряда уточняющих вопросов депутаты утвердили корректировку краевого бюджета.

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