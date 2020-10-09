Майкоп, 9 октября 2020, 14:46 — REGNUM Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств на реализацию инициатив президента России Владимира Путина в связи с пандемиейCOVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
Так, 57,6 млн рублей дополнительной помощи будет направлено республике на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
Ещё 8,7 млн рублей поступят на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку соцработникам, которые оказывают социальные услуги больным новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что чётко выстроенное взаимодействие федерального центра и регионов обеспечивает эффективную реализацию инициатив президента, позволяет оказывать необходимую помощь и поддержку социально незащищённым категориям граждан, а также специалистам, которые находятся на острие борьбы с пандемией.
Отметим, решение о выделении дополнительных средств было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от Адыгеи Владислава Резника.