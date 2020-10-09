Майкоп, , 14:46 — REGNUM Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств на реализацию инициатив президента России Владимира Путина в связи с пандемиейCOVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств на реализацию инициатив президента России Владимира Путина в связи с пандемией COVID-19 Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея

Так, 57,6 млн рублей дополнительной помощи будет направлено республике на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Ещё 8,7 млн рублей поступят на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку соцработникам, которые оказывают социальные услуги больным новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что чётко выстроенное взаимодействие федерального центра и регионов обеспечивает эффективную реализацию инициатив президента, позволяет оказывать необходимую помощь и поддержку социально незащищённым категориям граждан, а также специалистам, которые находятся на острие борьбы с пандемией.

«В Адыгее работа по осуществлению всех социальных выплат и стимулирующих доплат находится на постоянном контроле. Перед руководителями отраслевых министерств я поставил задачу обеспечить своевременное и в полном объёме доведение средств до получателей», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отметим, решение о выделении дополнительных средств было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от Адыгеи Владислава Резника.