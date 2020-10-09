Москва, , 14:38 — REGNUM В России начались продажи туров на отдых в Танзании. Чартерные перевозки будет осуществлять туроператор «Интурист», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подробности: Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Танзании

Первые чартеры Москва — Стоун Таун — Москва полетят 30 октября 2020 года. Самолеты будут летать три раза в месяц с частотой один раз в 11 суток

Российским туристам предлагается 90 отелей различных категорий. Цена недельного тура на двоих составит от 149 тыс. руб. в зависимости от звездности отеля и питания.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры отмечают, что есть некоторые особенности при организации отдыха в Танзании.

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