Варшава, , 14:28 — REGNUM В Управлении железнодорожного транспорта Польши сообщили, что во втором квартале 2020 года по железным дорогам республики был перевезён самый низкий объем грузов по сравнению со всеми квартальными показателями последних десятилетий. Об этом 9 октября сообщает Polskie Radio 24.

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Так, во втором квартале текущего года железнодорожный транспорт в Польше перевез порядка 51 миллиона тонн грузов, что на 12,1% меньше, чем было за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале прошлого года было перевезено на 7,3 миллиона тонн больше.

«Воздействие пандемии сказалось и на грузовых перевозках. Хотя и в меньшей степени, чем на пассажирских. Несмотря на принятые меры по минимизации воздействия пандемии, произошло снижение показателей объемов для транспортировки таких важных грузов как энергетическое сырье или металлургическая продукция», — подчеркнули в Управлении ж/д транспорта.

По мнению специалистов, одним из вариантов решения данной проблемы может стать снижение спроса на ж/д транспорт в некоторых сферах. Для этого необходимо создать условия для развития автомобильных перевозчиков, нацеленных на выход на новые рынки, и грузовых перевозок.