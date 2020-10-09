Москва, , 14:23 — REGNUM После повторной частичной изоляции из-за пандемии коронавируса не ожидается какого-либо значительного отклонения ВВП России, так как компании и население России уже достаточно долго находятся в режиме «веерной» удаленной работы и смогли сполна адаптироваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Переход.

«К тому же, принятые меры поддержки государством частично компенсируют возросшие издержки бизнеса. Можно ожидать, что новый мини-карантин вызовет приток капитала в акции продуктового ретейла и онлайн-коммерции.

Что касается остального мира, то панические распродажи возможны только в случае самых жестких тотальных ограничений, вероятность которых, впрочем, не так высока, так как к их введению негативно относятся ведущие экономики мира.

В частности, пик заражений во время финиша избирательной кампании — это тревожная тенденция. Администрация Дональда Трампа не хочет вводить новый карантин из-за снижения рейтинга, что в итоге может привести к непоправимым последствиям.

Вероятно, новый или переизбранный президент будет вынужден идти на крайние меры сразу же после выборов — как раз это может спровоцировать снижение стоимости акций и сокращение ВВП.

Возможно, сейчас подходящий момент для балансировки инвестиционных портфелей по риску», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сбербанке рассчитали, что пик заболевания COVID-19 в РФ может произойти 8 или 12 ноября, 2020 года.

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