Москва, , 14:19 — REGNUM Даже если в России продолжат действовать незначительные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, то компании продолжат проводить сокращения штатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала новость о том, что в сентябре в РФ количество компаний проводящих сокращения выросло до 14%.

«Если ограничительные меры будут сохраняться, даже незначительные, сокращения продолжатся, — сказала экономист. — Компании с целью оптимизации и уменьшения расходов вынуждены будут сокращать свой персонал. Другое дело, что со стороны компании это не всегда проводится как сокращение. Работников чаще увольняют по другим статьям. А со стороны работников это трактуется как сокращение, хотя статья увольнения другая. И при опросах компаний и сотрудников могут быть разные данные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рынок труда России так и не стал восстанавливаться после экономического спада, вызванного первой волной пандемии.

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