Москва, 9 октября 2020, 14:19 — REGNUM Даже если в России продолжат действовать незначительные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, то компании продолжат проводить сокращения штатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала новость о том, что в сентябре в РФ количество компаний проводящих сокращения выросло до 14%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рынок труда России так и не стал восстанавливаться после экономического спада, вызванного первой волной пандемии.
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