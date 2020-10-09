Москва, , 14:12 — REGNUM За первые девять месяцев 2020 года дилеры Toyota в России продали 66 169 новых машин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сентябре же нынешнего года продажи машин Toyota в стране составили 8494 единицы. Это на 20% выше, чем было продано месяц назад. Такой результат компании обеспечил высокий спрос на автомобили локальной сборки Toyota Camry и RAV4.

По итогам января — сентября 2020 года RAV4 в России приобрели 26 048 автолюбителей, что на 22,4% больше, чем за такой же период прошлого года. За третий квартал было реализовано 9988 единиц RAV4 — на 25% больше, чем в прошлом году.

Седан Toyota Camry за девять месяцев приобрёл 19 951 человек. В прошлом месяце дилерам удалось сбыть 2928 таких автомобилей, увеличив продажи на 9% по сравнению с августом нынешнего года.

Ранее стало известно, что совместное предприятие Toyota и Panasonic будет производить в Японии литий-ионные аккумуляторы для гибридных автомобилей.

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