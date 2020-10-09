Москва, 9 октября 2020, 14:00 — REGNUM Рынок труда России так и не стал восстанавливаться после экономического спада, вызванного первой волной пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ до 14% выросло количество компаний, которые проводят сокращения персонала.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что вероятность повторного «закрытия» экономики России в том же формате, который наблюдался в ходе первого витка распространения пандемии, минимальна.
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