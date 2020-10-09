Москва, , 14:00 — REGNUM Рынок труда России так и не стал восстанавливаться после экономического спада, вызванного первой волной пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ до 14% выросло количество компаний, которые проводят сокращения персонала.

«Такая динамика выглядит достаточно тревожной. Рынок труда не начал восстанавливаться после экономического спада, вызванного первой волной пандемии, а вторая волна может привести к дальнейшему росту безработицы, — сказал Ляшок. — Повторное введение режима самоизоляции может серьезно сказаться на доходах населения. В этой ситуации перед государством стоит непростая задача по сохранению баланса между поддержанием экономической активности в стране и недопущением значительного роста заболеваемости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что вероятность повторного «закрытия» экономики России в том же формате, который наблюдался в ходе первого витка распространения пандемии, минимальна.

Читайте ранее в этом сюжете: Эффект добивания: РФ рискует столкнуться с банкротством ряда отраслей